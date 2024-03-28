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Совершивших теракт в «Крокусе» вербовали с помощью одного Telegram-канала

Совершивших теракт в «Крокусе» вербовали с помощью одного Telegram-канала

Совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана». Он принадлежит афганскому крылу «Исламского государства»* и работает на таджикскую аудиторию, заявил источник в беседе с РИА Новости.

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