Совершивших теракт в «Крокусе» вербовали с помощью одного Telegram-канала

Совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана». Он принадлежит афганскому крылу «Исламского государства»* и работает на таджикскую аудиторию, заявил источник в беседе с РИА Новости.
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