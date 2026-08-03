❗️Смертельное ДТП в Сакском районе: водитель сбил пешехода на нерегулируемом переходе Авария произошла сегодня на трассе Симферополь — Евпатория.
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❗️Смертельное ДТП в Сакском районе: водитель сбил пешехода на нерегулируемом переходе Авария произошла сегодня на трассе Симферополь — Евпатория.