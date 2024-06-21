Невьянская Госавтоинспекция в выходные дни проведет рейдовое мероприятие «Бахус»

В целях профилактики ДТП, исключения фактов грубых нарушений Правил дорожного движения с 21 июня по 23 июня 2024 года Госавтоинспекция Невьянска проведет рейдовое мероприятие под условным названием «Бахус», направленные на выявление и пресечение правонарушений связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенных права управления либо не имеющих такого права.