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4:0 с Сирией и блистательный год сборной России, несколько недель без Овечкина, допинг у 15-летней фигуристки, Пеп остается в «Сити», в РФС еще надеются попасть на ЧМ и другие новости

4:0 с Сирией и блистательный год сборной России, несколько недель без Овечкина, допинг у 15-летней фигуристки, Пеп остается в «Сити», в РФС еще надеются попасть на ЧМ и другие новости

1. Ультрамощно заканчивает год сборная России, не оставившая шансов Сирии в Волгограде – 4:0. Впервые за 32 года наша команда выиграла все матчи за год, а вообще серия побед достигла уже 6 матчей с общим счетом 34:0.

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Комментарии
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Виталий ев
Газмя-я-я-яс.... Газмяс.... Газмяс....... Газмя-я-я-я-яс..... мы-мясо-о-о-о.... мы-га-а-а-а-аз!!!!))))
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13 час.
КУАТ
Стас, какое движение и куда?
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12 час.

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