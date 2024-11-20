4:0 с Сирией и блистательный год сборной России, несколько недель без Овечкина, допинг у 15-летней фигуристки, Пеп остается в «Сити», в РФС еще надеются попасть на ЧМ и другие новости

1. Ультрамощно заканчивает год сборная России, не оставившая шансов Сирии в Волгограде – 4:0. Впервые за 32 года наша команда выиграла все матчи за год, а вообще серия побед достигла уже 6 матчей с общим счетом 34:0.
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