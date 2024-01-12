Ткань целая и без пятен: 5 идеальных режимов защитят одежду при стирке в машинке

Выбор режима стирки зависит от типа ткани, цвета и степени загрязнения вашей одежды. Вот некоторые рекомендации от thevoicemag (18+) по настройке стиральной машины для разных видов одежды: Черное/Белое: Этот режим подходит для стирки черной и белой одежды.