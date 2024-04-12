"Мой дом – моя крепость": как собираются изменить закон о самообороне

Известия/Александр Казаков Серьезные изменения могут произойти в российском уголовном праве. Закон о самообороне собираются доработать и исключить ситуацию, когда человек попадает в тюрьму за нанесение вреда преступнику в попытке спасти собственную жизнь.
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