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Военное обозрение

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения прогнозирует скорое начало пандемии некоей «болезни Х»

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения прогнозирует скорое начало пандемии некоей «болезни Х»

Руководство ВОЗ призывает страны мира лучше подготовиться к предстоящей пандемии.

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