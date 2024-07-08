Орбан – человек дела. И слова. Сказал «ждите еще сюрпризов» – и вот вам сюрприз: он уже в Китае. Побывав сначала в Кыиве, затем в Москве, опальный премьер Венгрии отправился в Китай.
А Орбан уже в Китае. И снова вопрос: зачем?
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Просто гонец - а это не просто, а глава на текущий период структуры ЕС - пытается согласовать какие-нибудь хотелки - ЕС, Укры, США, РФ и теперь Китая - почему-то все, кроме нас, думают, что Китай может повлиять на нашу позицию
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Александр Каблучко
Его искренность нафиг никому. Кто послал и с какими полномочиями
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Собирается новая Австро-Венгерская империя под эгидой Ватикана
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