Медвежий угол
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Медвежий угол

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А Орбан уже в Китае. И снова вопрос: зачем?

А Орбан уже в Китае. И снова вопрос: зачем?

Орбан – человек дела. И слова. Сказал «ждите еще сюрпризов» – и вот вам сюрприз: он уже в Китае. Побывав сначала в Кыиве, затем в Москве, опальный премьер Венгрии отправился в Китай.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Просто гонец  - а это не просто, а глава на текущий период структуры ЕС - пытается согласовать какие-нибудь хотелки - ЕС, Укры, США, РФ и теперь Китая - почему-то все, кроме нас, думают, что Китай может повлиять на нашу позицию
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