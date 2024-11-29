МВД Грузии: Митинг у здания парламента в Тбилиси вышел за рамки закона

В пресс-службе грузинского Министерства Внутренних Дел проинформировали о том, что протестное шествие, которое в ночь с пятницы на субботу дошло до расположенного в столице парламента, начало приводить к правонарушениям.
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