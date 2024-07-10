ФСБ опубликовала видео рассказа военного РФ, которого склоняли к теракту (ВИДЕО)

фото: Вербовщик оказывал психологическое давление на офицера. Офицер РФ, проходящий военную службу на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, рассказал подробности попытки завербовать его со стороны спецслужб Украины.
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