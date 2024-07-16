Global Look Press/GTW Россия остается главным партнером Армении. Ереван является главным бенефициаром от сотрудничества с ЕАЭС, поскольку за счет этого объединения реализуется 35 процентов экономики республики.
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