Губернатор Ярославля сообщил о закрытии двух детсадов из-за атаки

Детсады №98 и №28 в Ярославле закрыты из-за последствий беспилотной атаки. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что дети перенаправлены в другие дошкольные учреждения.
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