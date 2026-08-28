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Царьград

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Губернатор Ярославля сообщил о закрытии двух детсадов из-за атаки

Губернатор Ярославля сообщил о закрытии двух детсадов из-за атаки

Детсады №98 и №28 в Ярославле закрыты из-за последствий беспилотной атаки. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что дети перенаправлены в другие дошкольные учреждения.

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