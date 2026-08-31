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Царьград

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Buzzfeed раскрыл привычки, выдающие возраст миллениалов

Buzzfeed раскрыл привычки, выдающие возраст миллениалов

Buzzfeed указал на вещи и привычки, которые выдают возраст миллениалов. Среди них - любовь к старым гаджетам, специфическим элементам гардероба и значкам.

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