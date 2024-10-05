В Раде заявили, что мужчины из семьи украинской чиновницы оформили инвалидность

Члены семьи руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, которую уличили в незаконном обогащении на $6 млн, имели право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу, так как оформили инвалидность.
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