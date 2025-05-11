Пенсия Александра Маршала повышена и достигает теперь 16 тысяч рублей

Известный певец Александр Маршал поделился информацией о размере своей пенсии. Несмотря на длительную карьеру и популярность, его выплаты от государства незначительны и составляют примерно 16 тысяч рублей в месяц, что меньше, чем было ранее.
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