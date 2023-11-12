Ужин со звездой: ученые доведут до совершенства космический рацион

Изучение медико-биологических и психологических проблем, связанных с изоляцией в ограниченном пространстве космической станции, станет целью четвертого этапа научно-космического наземного проекта Sirius в Москве.
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