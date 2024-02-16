Глава МО Болгарии Тагарев согласился с позицией Трампа по защите стран НАТО

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев назвал вполне понятными заявления кандидата на пост президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не будет защищать страны, которые не выполняют обязательств по расходам на оборону.
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