В музее Майи Плисецкой представлены костюмы Пьера Кардена

В музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве Бахрушинский музей впервые представляет расширенную коллекцию сценических нарядов, созданных для балерины Пьером Карденом, сообщает «Российская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии