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  • Traveller
    Это перевод с монгольского? Ужасно...Интересные детали...
  • ММ
    У меня другая, тоже советская. Шампуры (6 штук), горизонтально и крутятся. Спираль менял пару раз, но вполне нормальн...Ретропонедельник ...
  • Игорь Ивлев
    Кто это писал? Он сам читал как написано?Собачья служба

Что ты такое? ТОП-5 самых парадоксальных форм жизни планеты Земля. Выпуск 2

Что ты такое? ТОП-5 самых парадоксальных форм жизни планеты Земля. Выпуск 2

﻿﻿Всем привет! Я сделал для вас еще одну небольшую подборку о самых необычных формах жизни. Судя по подборке первого номера, многим интересно читать о самых необычных формах жизни на Земле, и я надеюсь, что смогу вас удивить и в этот раз.

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