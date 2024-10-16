Что ты такое? ТОП-5 самых парадоксальных форм жизни планеты Земля. Выпуск 2

﻿﻿Всем привет! Я сделал для вас еще одну небольшую подборку о самых необычных формах жизни. Судя по подборке первого номера, многим интересно читать о самых необычных формах жизни на Земле, и я надеюсь, что смогу вас удивить и в этот раз.