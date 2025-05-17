Признание из Киева: переговоры с Россией поставили Украину на колени

Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Украинская делегация полностью проиграла России на переговорах в Стамбуле, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, на видео в своем Telegram-канале.
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