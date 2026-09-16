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Пушистый верблюд готовится к зиме в барнаульском зоопарке

Пушистый верблюд готовится к зиме в барнаульском зоопарке

Шерсть экзотического животного густеет "прямо на глазах" В барнаульском зоопарке показали, как верблюд Мартик готовится к холодной зимней поре.

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