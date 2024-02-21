Елена Вяльбе: «У меня большие сомнения в том, что Олимпиада в Париже вообще состоится. Я не буду ее смотреть»

Летняя Олимпиада должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к Играм в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.
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