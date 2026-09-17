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«Жидкий шов» выручает перед холодами: где он держится годами, а где — абсолютно бесполезен

«Жидкий шов» выручает перед холодами: где он держится годами, а где — абсолютно бесполезен

Чтобы дом не продувало и стены не сырели, под конец лета и в начале осени самое время заделать трещины или разошедшиеся стыки.

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