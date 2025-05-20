Торговля органами: для чего на Украину вернулись наемники из ЧВК «Моцарт»

Семь наемников из американской частной военной компании «Моцарт» попали в плен к российским военным. На каких направлениях этих боевиков использовали командиры ВСУ и в каких схемах задействовали, рассказали aif.
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