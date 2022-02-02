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Посол РФ в США Антонов назвал лживыми заявления Псаки об использовании Россией химоружия

Посол РФ в США Антонов назвал лживыми заявления Псаки об использовании Россией химоружия

Заявление пресс-секретаря администрации президента США Джен Псаки о "захвате" Россией других государств лживы и безосновательны.

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