Zoox от Amazon начнет тестирование беспилотных автомобилей в Атланте вслед за Waymo

Подразделение Amazon по автономным автомобилям Zoox собирается начать тестирование своих самодвижущихся машин в Атланте, штат Джорджия, что станет предвестником того, что в конечном итоге компания начнет предлагать общественные поездки в городе.
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