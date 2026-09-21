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Рязанские новости

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В Рязани кемеровская компания взыскивает с МУП УРТ 1,89 млн рублей

В Рязани кемеровская компания взыскивает с МУП УРТ 1,89 млн рублей

Компания из Кемерово требует от Управления Рязанского троллейбуса» погасить долг за шины в размере около 1,73 млн рублей и пени.

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