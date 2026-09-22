Розничные сети увеличили рекламные доходы в 2026 году на 50%

Эксперт Андрей Карпов рассказал, как в 2026 году продуктовые сети усилили индивидуальные рекламные стратегии благодаря росту доходов: «Магнит» на 36%, X5 на 50%, «Лента» — в 2,6 раза.
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