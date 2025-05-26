Менеджер CoinEX Мал Зейн: Летом 2025 криптовалютный рынок сосредоточится на альткоинах и DeFi

Лето 2025 года крипторынок встречает с оптимизмом: Bitcoin преодолел январские максимумы и закрепился выше отметки $100 000, а Ethereum демонстрирует уверенный восходящий тренд после успешного обновления сети.
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