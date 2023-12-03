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«Локомотив» и «Кузбасс» сохранили лидерство в волейбольной Суперлиге

«Локомотив» и «Кузбасс» сохранили лидерство в волейбольной Суперлиге

Завершились три встречи чемпионата России по волейболу. В первом матче лидер чемпионата новосибирский «Локомотив» не испытал никаких проблем с «Динамо» Ленинградская область, победив со счетом 3:0 (25:20, 25:17, 25:11).

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