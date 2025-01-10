В Каракасе начался антифашистский фестиваль "За новый мир". Об этом пишет ТАСС. В фестивале будут участвовать российские делегаты Палаты молодых законодателей СФ РФ, Молодой гвардии, Национального совета молодежных и детских объединений РФ.
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