Сенатор Кутепов предложил сделать зарубежные права россиян бессрочными в РФ

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить россиянам, постоянно проживающим за рубежом, бессрочно пользоваться иностранными и международными водительскими удостоверениями при въезде в Россию.
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