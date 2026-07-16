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Газета.ру

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Сенатор Кутепов предложил сделать зарубежные права россиян бессрочными в РФ

Сенатор Кутепов предложил сделать зарубежные права россиян бессрочными в РФ

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить россиянам, постоянно проживающим за рубежом, бессрочно пользоваться иностранными и международными водительскими удостоверениями при въезде в Россию.

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