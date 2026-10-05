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Самойлова выгуливает наряды в Париже пока все обсуждают скандал с Джиганом

Самойлова выгуливает наряды в Париже пока все обсуждают скандал с Джиганом

Специальная рубрика, в которой собраны самые интересные посты звезд в соцсетях. На этот раз внимание привлекли Ирина Пинчук, Оксана Самойлова и Сергей Лазарев.

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