Представитель Кирби: США не просили Макрона умерить пыл и рассказывать об отправке войск на Украину

Координатор Совбеза Белого Дома Джон Кирби выступил на брифинге и заявил журналистам, что администрация Джо Байдена не обращалась к европейским лидерам с просьбой прекратить обсуждение отправки воинского контингента на помощь Киеву.
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