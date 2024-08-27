Польша обсудит передачу МиГ-29 Украине после получения новых истребителей F-35

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что передача Украине польских истребителей МиГ-29 будет обсуждаться только после того, как Польша получит новые самолеты, заказанные у союзников.
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