Трамп объявил торговое расследование против ЕС из-за штрафов для американских технологических компаний

Президент США Дональд Трамп в субботу, 25 июля 2026 года, заявил о немедленном начале "расследования 301" – процедуры, предусмотренной Законом о торговле 1974 года, которая позволяет вводить пошлины против стран, применяющих дискриминационные торговые практики.