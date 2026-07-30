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Аргументы недели

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Молдавия утрачивает железнодорожный транспорт, благодаря реформам государства

Молдавия утрачивает железнодорожный транспорт, благодаря реформам государства

Эксперты уверены, что страна теряет не только пути сообщения, но и мировой суверенитет, а также конкурентоспособность.

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