Захарова: сегодняшние американцы являются самой напуганной нацией REUTERSСегодня 237 прочитали Нынешние граждане США являются самой напуганной нацией, которая боится говорить вслух о важных для нее вещах.
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