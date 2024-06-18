Немецкий обозреватель: В Германии выступающие за мир на Украине партии называют экстремистскими, а поддерживающие войну - миротворческими

В немецкой прессе после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент обсуждается тема о том, как ведущие средства массовой информации страны привыкли ставить пропагандистский штамп на партиях правого или левого толка.
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