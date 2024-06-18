НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Немецкий обозреватель: В Германии выступающие за мир на Украине партии называют экстремистскими, а поддерживающие войну - миротворческими

Немецкий обозреватель: В Германии выступающие за мир на Украине партии называют экстремистскими, а поддерживающие войну - миротворческими

В немецкой прессе после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент обсуждается тема о том, как ведущие средства массовой информации страны привыкли ставить пропагандистский штамп на партиях правого или левого толка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх