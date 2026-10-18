«Маленькая птичка» под огнём: показано поражение хуситами вертолёта Официальные представители Эр-Рияда заявили о крушении в Наджране – городе на юго-западе Саудовской Аравии – вертолёта AH-6i Национальной гвардии, что привело к гибели обоих членов экипажа.