Акции Target рухнули до годового минимума после провала прибыли

Акции Target рухнули до годового минимума после провала прибылиАкции Target рухнули более чем на 20% на торгах в среду, до годового минимума, после того, как компания сообщила о разочаровывающих доходах за третий квартал.
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