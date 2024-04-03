💡Часть Симферополя осталась без света 3 апреля Электричества не будет до 17:00 из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
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💡Часть Симферополя осталась без света 3 апреля Электричества не будет до 17:00 из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».