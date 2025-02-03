Лодка путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южной Атлантике

Российский путешественник Федор Конюхов, который самостоятельно отправился в 200-дневный переход на весельной лодке «Акрос» через Атлантический и Индийский океаны в Австралию, попал в центр шторма с восьмиметровыми волнами.
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