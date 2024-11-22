Макс Ферстаппен не уверен в досрочном чемпионстве на Гран При Лас-Вегаса

Макс Ферстаппен не уверен в досрочном чемпионстве на Гран При Лас-ВегасаGetty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен оценил свои шансы на досрочное завоевание титула в гонке в Лас-Вегасе в предстоящий уик-энд.