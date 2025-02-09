Российские военные раскрыли подробности освобождения Дзержинска

ИЗВЕСТИЯ Российские военные из 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики бригады 51-й Донецкой армии группировки войск "Центр" рассказали "Известиям" 9 февраля о боевой работе по освобождению Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии