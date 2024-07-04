Вынесение приговора россиянину Александру Виннику по делу об отмывании денег отложено до 2025 года

Суд в США отложил вынесение приговора россиянину Александру Виннику до 2025 года. Это решение связано с отсутствием необходимых документов и попыткой защиты договориться с властями США о зачете срока, отбытого Винником под стражей во Франции и Греции.
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