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Пресс-секретарь Клинтона заявил, что экс-глава США идет на поправку

Пресс-секретарь Клинтона заявил, что экс-глава США идет на поправку

Экс-глава Соединённых Штатов Америки Билл Клинтон поправляется после госпитализации с заражением крови, однако проведет еще одну ночь в медицинском учреждении.

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