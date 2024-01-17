"Деградация военного потенциала русских": В Британии заявили о войне за Крым в 2024 году

Валерий Дюков

они бомбят наши не воюещие города с мирным населением а мы всё играем в игрушки бьём только на линии прикосновения, Киев и Львов долбануть в первую очередь нормальные жители давно от туда эвэкуировались остались нацики и бендеры которым нужно больше уничтожить мирного населения, только одекватная стратегия всё может быстро всё угомонить это кровопролитее...