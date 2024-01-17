"Деградация военного потенциала русских": В Британии заявили о войне за Крым в 2024 году

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Валерий Дюков
они бомбят наши не воюещие города с мирным населением а мы всё играем в игрушки бьём только на линии прикосновения, Киев и Львов долбануть в первую очередь нормальные жители давно от туда эвэкуировались остались нацики и бендеры которым нужно больше уничтожить мирного населения, только одекватная стратегия всё может быстро всё угомонить это кровопролитее...
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7 час.
Людмила Байкова Байкова
Наглосаксы, готовьте памперсы и штаны пошире чтобы убегать от России было легче.
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7 час.
СД
Семен Дремин
Пора обнулить...............................................
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1 час.

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