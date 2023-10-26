Овчинский: восьмой сезон проекта «Открой#Моспром» стартует с 1 ноября

С 1 по 24 ноября в столице пройдет восьмой сезон экскурсий «Открой#Моспром», регистрация на мероприятия уже началась, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.