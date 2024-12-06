Что рекомендует Речану бывший премьер-министр Филат

Бывший премьер-министр Республики Молдова Влад Филат прокомментировал вчерашнее объявление Дорина Речана об отставках «Следующим Андреем Спыну стал Парликов, но Речану не следует расслабляться», – написал Филат в социальных сетях, намекая, что следующим может стать премьер-министр.